BRASÍLIA Maia afirma que o governo deve discutir renda mínima com o Congresso Segundo ele, o Parlamento deve derrubar o veto do presidente que desonera empresas

19 AGO 2020 - 06h:01 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta terça-feira (18) que o Congresso vai agir com responsabilidade no debate sobre a renda mínima permanente e defendeu que essa nova despesa esteja prevista dentro do teto de gastos públicos. Ouça os detalhes: