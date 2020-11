BRASÍLIA Maia cobra do governo agenda de prioridades O presidente da Câmara negou novamente que será candidato à reeleição

30 NOV 2020 - 06h:09 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cobrou neste domingo (29) que o governo Bolsonaro apresente propostas para organizar as contas públicas do país. Ele também destacou a necessidade de aprovar o orçamento de 2021 dentro do teto de gastos. Ouça os detalhes: