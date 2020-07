BRASÍLIA Maia e Guedes discutem retomada da economia Guedes pede votação de projetos para melhorar o ambiente de negócios

24 JUL 2020 - 06h:09 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Maia e Guedes discutiram a reforma tributária e as demais demandas do governo na área econômica que tramitam no Congresso, como a lei do gás, que determina as regras para o mercado de gás natural no país, a lei de recuperação judicial e a lei cambial. Ouça os detalhes: