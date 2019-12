BRASÍLIA Maia faz balanço positivo de votações da Câmara em 2019 O presidente espera votar a reforma tributária e a PEC da 2ª da instância

24 DEZ 2019 - 07h:29 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente Câmara, Rodrigo Maia, comemorou a aprovação da reforma da Previdência e do marco regulatório do saneamento básico e disse que, em 2020, a Casa deve votar a PEC da prisão após condenação em 2ª instância e as reformas tributária e administrativa. Ouça os detalhes: