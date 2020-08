CBN FUTURO Maílson da Nóbrega analisa alternativas para recuperação no pós-pandemia A segunda palestra do Projeto RCN e CBN em Ação Live 2020, com o ex-ministro da Fazenda, acontece nesta terça-feira (25) às 18h

24 AGO 2020 - 14h:26 Por Marcus Moura/CBN

Modelos matemáticos indicam que Campo Grande deve enfrentar nesta terça-feira (25) o pico de contágio da pandemia do novo coronavírus. A grosso modo parece, inicialmente, que estamos na metade do caminho do enfrentamento a COVID-19. A tomada de decisões a partir de agora, com o recuo no índice de contágio da pandemia, precisa levar em conta todos os fatos e o potencial do cenário econômico que se desenha. Para falar sobre este assunto, o projeto RCN e CBN em Ação Live 2020 apresenta amanhã, às 18h, a palestra virtual do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega.

Sumidade na área econômica, Maílson trará reflexões sobre o atual momento e sobre quais decisões são fundamentais para recuperar a saúde econômica dos governos nas esferas municipais, estaduais e federal. A recuperação do ritmo econômico, taxas de juros baixas e o avanço da reforma tributária no Congresso são alguns dos principais pontos a serem debatidos daqui para frente.

Economista e ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney, Maílson é também o autor de três obras: O Brasil em Transformação, publicada em 2000; O futuro chegou: instituições e desenvolvimento no Brasil, de 2005; e Além do feijão com arroz, de 2010, que assina ao lado de Louise Sottomaior e Josué Leonel. Ele também tem um blog sobre economia e política no site da revista Veja.

A live será mediada pelo jornalista Ginez Cesar, editor e apresentador do programa CBN Campo Grande, e aposta na interatividade e na comunicação leve e direta para tratar dos temas importantes para o Estado e o Brasil. Além do ex-ministro, convidados e parceiros do Grupo RCN e Rádio CBN participam da Live e fazem perguntas diretamente ao palestrante.

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN e CBN em Ação Live 2020 aposta na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, via algoritmos da internet e pelas redes sociais. Apesar de ser feito à distância e remotamente devido às medidas de prevenção da Covid-19, o evento é omnichannel, transmitido ao vivo pelos canais do Grupo RCN de Comunicação: Cultura FM 106.5, TVC HD Canal 13.1, CBN 93.7 Campo Grande, e pelas redes sociais de todos estes veículos.

Nas edições anteriores, que foram presenciais, a CBN trouxe nomes consagrados a MS como o filósofo, escritor e colunista do Academia CBN, Mário Sergio Cortella, o administrador Max Gehringer e o jornalista e apresentador do CBN Brasil, Carlos Alberto Sardenberg.