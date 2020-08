CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Maílson da Nóbrega participa do CBN em Ação nesta terça-feira A live começa a partir das 18h nas redes sociais da CBN e na 93,7 FM

24 AGO 2020 - 12h:31 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Qual o papel de Mato Grosso do Sul na economia brasileira? Quais os potenciais do Estado nesse novo cenário brasileiro? O que esperar da macroeconomia no Brasil durante e após a pandemia da Covid-19? Esses serão apenas alguns dos temas que estarão no debate com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, que será o próximo a participar do projeto RCN e CBN em Ação Live 2020, nesta terça-feira (25) a partir das 18 horas (horário de Mato Grosso do Sul).

Maílson da Nóbrega é economista e ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney. Ele foi sucedido no cargo por Zélia Cardoso de Mello. Maílson é autor de três obras: O Brasil em Transformação, publicada em 2000; O futuro chegou: instituições e desenvolvimento no Brasil, de 2005; e Além do feijão com arroz, de 2010, que assina ao lado de Louise Sottomaior e Josué Leonel. Ele também tem um blog sobre economia e política no site da revista Veja.

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN e CBN em Ação Live 2020 aposta na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, via algoritmos da internet e pelas redes sociais.

A live será mediada pelo jornalista Ginez Cesar, editor e apresentador do programa CBN Campo Grande, e aposta na interatividade e na comunicação leve e direta para tratar dos temas importantes para o Estado e o Brasil. Além do ex-ministro, convidados e parceiros do Grupo RCN e Rádio CBN participam da Live e fazem perguntas diretamente ao palestrante.