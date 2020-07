EMPREGO Maio apresentou queda no número de empregos Setor de serviços foi o que apresentou a maior redução no número de vagas

2 JUL 2020 - 19h:30 Por Beatriz Magalhães/CBN

O mês de maio de 2020 apresentou uma queda de 1992 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

No acumulado de 12 meses, Mato Grosso do Sul acumula uma quefa de 3552 empregos formais, sendo o setor de Serviços o que mais sofreu com as demissões acima das admissões. Confira mais informações