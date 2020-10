EDUCAÇÃO Maioria dos alunos participam das aulas na Rede Municipal, aponta levantamento Resultado é diferente da situação na Rede Estadual de Ensino

22 OUT 2020 - 09h:55 Por Ingrid Rocha/CBN

Um levantamento do Conselho Escolar da Rede Municipal de Campo Grande mostrou que quase todos os alunos matriculados nas escolas municipais participaram das aulas online e realizaram as atividades remotas. O levantamento foi feito em agosto e em novembro uma nova pesquisa deve ser realizada. Os dados do município estão diferentes do estado. No caso das escolas estaduais, a Secretaria Estadual de Educação divulgou nesta semana que 33,6 mil alunos sumiram ou não participaram das atividades. Ouça os detalhes: