ELEIÇÕES 2020 Maioria dos candidatos à prefeitura vota pela manhã Votação segue tranquila em Campo Grande e candidatos à prefeitura da Capital pre

15 NOV 2020 - 12h:05 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A maioria dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande decidiu votar pela manhã neste domingo (15). O candidato Márcio Fernandes (MDB) votou às 9h na escola Professora Danda Nunes R. Caliandra, no Vivenda do Bosque. O atual prefeito e candidato à reeleição pelo PSD, Marquinhos Trad votou às 10h na escola Professor Virgílio Alves de Campos, na Mata do Jacinto.

O deputado estadual e candidato do PT, Pedro Kemp, também votou às 10h na Escola Elpidio Reis, na Mata do Jacinto e o candidato do Avante, Sérgio Harfouche votou às 10h30 na Escola Prof. Nelson de Souza Pinheiro, na Vila Planalto. Esacheu Nascimento do Partido Progressistas, votou às 8 horas e 11 minutos na Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, próximo ao Cotolengo.

O candidato do Novo, Guto Scarpanti, votou às 9h, na Escola Municipal Arlindo Lima. Já o candidato Vinicius Siqueira (PSL) votou às 10h05 no Colégio Carlos Drummond de Andrade, na Vila Sobrinho. Às 11h na escola Lúcia Martins Coelho, votou o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.