CAMPO GRANDE Maioria dos leitos de UTI ocupados é de pacientes com covid-19 e suspeita, destaca secretário Mato Grosso do Sul registrou 719 novos casos, sendo 307 na Capital

8 AGO 2020 - 12h:06 Por Ingrid Rocha/CBN

O secretário de Saúde Geraldo Resende deu destaque para a ocupação de leitos em Campo Grande, durante a live do Governo do Estado neste sábado (08). Segundo o secretário, a ocupação de leitos de UTI por pacientes com covid-19 e com suspeita é de 57%. “A maioria dos leitos de UTI em Campo Grande é de pacientes com covid-19 e suspeita”, destacou Resende.

O Mato Grosso do Sul registrou 719 casos da doença e desse total, 307 são em Campo Grande. Onze mortes foram confirmadas de sexta-feira (07) para hoje. No estado, 24.340 pessoas estão sem sintomas e recuperadas da doença. Ouça os detalhes: