SAÚDE Maioria dos testes da COVID-19 aplicados em MS são do tipo menos confiável, revela pesquisa Até o último levantamento da SES, Estado já tinha aplicado 65.682 testes para detecção do vírus

13 JUL 2020 - 16h:21 Por Marcus Moura / CBN

A maior parte dos testes da COVID-19 aplicados em Mato Grosso do Sul são do tipo rápido, o menos confiável para a detecção do vírus, segundo levantamento realizado pelo Jornal O Estado de São Paulo. De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), do total de 65.682 testes aplicados, 29.878 são do tipo molecular e 35.175 do tipo rápido. Entenda mais: