3 SET 2020 - 12h:37 Por Marcus Moura/CBN

Mais 11 pessoas perderam a vida na luta contra o coronavírus em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, segundo informado pelo secretário de estado de saúde, Geraldo Resende. Do total, seis óbitos aconteceram em Campo Grande e as vítimas tinham idades entre 63 e 93 anos. Confira: