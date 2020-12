CORONAVÍRUS Mais 1.197 sul-mato-grossenses foram contaminados pela Covid-19 Estado contabiliza mais 14 óbitos pela doença

4 DEZ 2020 - 16h:26 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mais 1.197 casos de Covid-19 foram confirmados nesta sexta-feira (04), pela Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, Mato Grosso do Sul contabiliza 103.433 confirmações da doença deste o início da pandemia.

Do total de novos casos, 601 são em Campo Grande. A Capital também registrou o maior número de mortes. Foram oito nas últimas 24 horas. No Estado, mais 14 pessoas perderam a vida em decorrência da doença, totalizando 1.818 óbitos.

A macrorregião de Campo Grande está com 98% dos leitos UTI SUS ocupados, seguida por Corumbá, com 80%, Dourados, 79%, e Três Lagoas, com 59%.