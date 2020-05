ECONOMIA Mais da metade dos empresários não sabe quais medidas adotar para minimizar a crise 71% fizeram alterações nos canais de venda e 54% pretendem manter as mudanças

13 MAI 2020 - 10h:05 Por Marcus Moura/CBN

Mais da metade dos empresários do Estado não sabe quais medidas adotar para minimizar as perdas causadas pela crise do corona. 71% fizeram alterações nos canais de venda indo até o cliente, adotando medidas sanitárias, reestruturando o marketing, melhorando o atendimento, e promovendo mais vendas a distância. Confira: