OPERAÇÃO PÁTIO ZERO Mais de 100 veículos estão disponíveis no segundo leilão de sucata aproveitável No total 109 lotes de veículos estão disponíveis, sendo 85 motocicletas e 24 automóveis

28 MAI 2020 - 09h:17 Por Isabelly Melo

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu início nesta quarta-feira (27) ao segundo leilão de sucata aproveitável através da Operação Pátio Zero. No total 109 lotes de veículos estão disponíveis, sendo 85 motocicletas e 24 automóveis.

Conforme a Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, estão sendo leiloados veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular.

Sandra explica que de acordo com as regras do leilão, somente pessoas jurídicas podem participar desta categoria. “Não podem participar servidores do órgão e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas”, finaliza.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, disse que a nova categoria de leilão irá agilizar a venda e a retirada dos veículos dos pátios do órgão. “Com a Operação Pátio Zero, cerca de 80% do espaço da sede será desafogada”, conclui.

O certame acontece de forma online, realizado pelo portal Canal de Leilões, com encerramento previsto para às 15h do dia 10 de junho.

*Informações Portal do MS