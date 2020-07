TOQUE DE RECOLHER Mais de 1.000 denúncias foram feitas por telefone para GM A Guarda Civil Metropolitana também abordou festas clandestinas e o comérico na Capital

20 JUL 2020 - 10h:22 Por Redação/CBN

O primeiro fim de semana pós “mini lockdow” foi de bastante trabalho em Campo Grande, pelo menos para a Guarda Civil Metropolitana. Um balanço do Toque de Recolher nos dias 17, 18 e 19 de julho, revela que mesmo com o horário de funcionamento nos estabelecimentos comerciais reduzido, cerca de 246 pessoas foram abordadas na Capital e mais de 1 mil ligações de denúncias foram feitas pela população.

Mais de 54 estabelecimentos comerciais foram orientados pelas equipes da GM, que encaminhou três pessoas para a delegacia, por descumprirem o decreto da prefeitura. A Vigilância Sanitária também participou em ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur). De acordo com informações do balanço, 12 estabelecimentos foram autuados e um interditado pelo órgão.

Nesta segunda-feira (20), o secretário municipal de segurança pública, Valério Azambuja, falou em entrevista à Rádio CBN, sobre a ação da Guarda Municipal para conter o fluxo de pessoas nas ruas. “Só pra se ter uma ideia, tem gente fazendo festa com mais de 100 pessoas, comemorando aniversário e tudo mais. Basta uma pessoa estar infectada com o vírus para propagar a doença entre os outros”, afirmou.