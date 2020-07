EMPREGO É NOTÍCIA Mais de 2 mil vagas de emprego foram ofertadas desde o início do ano A Funtrab tem recebido diariamente oportunidades em diversos setores

9 JUL 2020 - 11h:20 Por Thais Cintra/ CBN - Assessoria Funtrab

Mesmo com o isolamento social a procura por recolocação no mercado de trabalho continua intensa em todo o Estado. De acordo com a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), as vagas mais rotativas são nos setores de indústria e agronegócio.

Nesta quinta-feira (09), a entidade oferece 254 vagas de trabalho para Campo Grande. Os interessados devem se cadastrar na agência levando o RG, a CPF e a carteira de trabalho, à rua 13 de maio, 2.773, das 7h30 às 17h30.

Importante ressaltar, que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Mais informações podem ser obtidas através do site http://www.funtrab.ms.gov.br/ ou pelo https://www.facebook.com/funtrab.