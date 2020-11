PRIMEIRO TURNO Mais de 2,6 mil policiais militares vão reforçar a segurança nas Eleições em MS Policiamento será realizado e tem entre outros objetivos evitar aglomerações

14 NOV 2020 - 08h:50 Por Marcus Moura/CBN

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vai colocar 2,6 mil policiais nas ruas para reforçar a segurança em todos os colégios eleitorais do Estado. A Operação Eleições 2020 começou neste sábado (14) e vai até o final do dia de amanhã.

O comando da "Operação Eleições 2020" ficará a cargo do chefe do Estado Maior-Geral da PMMS, coronel Nivaldo de Pádua Mello.

Segundo a PM, o trabalho atenderá as particularidades de cada região do Estado. Logo, o policiamento será feito nas seguintes modalidades: a pé, montado, motorizado, tático e de trânsito.

Ao todo, 2.669 policiais militares vão atuar na segurança do processo eleitoral - cerca de mil deles só em Campo Grande. Tudo para que o pleito ocorra de forma tranquila, sem "embaraço ou inconveniência" aos eleitores e candidatos.

Setores responsáveis pela totalização e apuração dos votos também terão apoio dos militares. Também na "Operação Eleições 2020", os policiais foram orientados para impedir aglomerações, conforme disposto nos Planos de Segurança Sanitária, tanto do TRE, como da PMMS. (Com assessoria)