SAÚDE Mais de 300 mil vacinas contra influenza já foram distribuídas em MS Campanha teve início no dia 23 de março e vai até 22 de maio; primeira fase vai até 15 de abril

6 ABR 2020 - 19h:01 Por Beatriz Magalhães/CBN

Em Mato Grosso do Sul já foram distribuidos mais de 300 mil doses de vacina contra influenza. Nas três etapas a estimativa é vacinar 90% das pessoas que fazem parte do público alvo.

De acordo com dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), até a manhã desta segunda-feira (06), 197 mil doses já tinham sido aplicadas nesta primeira fase. Confira: