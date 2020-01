OPERAÇÃO ACOLHIDA Mais de 340 mil venezuelanos entraram no Brasil nos últimos anos Mato Grosso do Sul é um dos estados que recebe os sul-americanos

21 JAN 2020 - 16h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

O Brasil é um dos países que recebeu milhares venezuelanos nos últimos anos, devido à crise política, econômica e social na Venezuela. De acordo com as informações das Forças Armadas, 345 mil venezuelanos chegaram no país desde o início da Operação Acolhida em março de 2018. A ação consiste em três fases: ordenamento da fronteira, abrigamento e interiorização.

O Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros que tem recebido esses venezuelanos. Segundo o presidente da Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul, Tácito Nogueira, os venezuelanos além de chegarem pela Operação Acolhida, também entram no estado por meio das fronteiras, sendo este o caso mais grave.

A Operação é uma parceria das Forças Armadas com 11 ministérios e mais de 100 agências. De acordo com o chefe do Estado Maior Conjunto, o coronel Carlos Frederico Cinelli, a parceria com o Governo de cada estado brasileira já acontece por meio do Ministério da Cidadania e futuramente essa parceria deve crescer. Ouça a reportagem: