NOTA MS PREMIADA Mais de 400 pessoas podem perder prêmio por falta de cadastro Dos 600 sorteados em março e abril, apenas 185 realizaram o cadastro necessário para receber o valor da premiação

5 MAI 2020 - 09h:10 Por Isabelly Melo

Todos os ganhadores do sorteio do Programa Nota MS Premiada precisam efetuar o cadastramento no site notamspremiada.ms.gov.br para informar os dados bancários, e receber o valor do prêmio em conta. Não será exigido documento físico para o recebimento do prêmio.

No sorteio realizado no último dia 29 de abril, que teve 383 acertadores, quatro consumidores levaram o prêmio principal da sena, e dividiram o valor de R$ 100 mil. Cada um deles vai ficar com R$ 25 mil. Os demais 379 ganhadores da quina vão receber R$ 527,70. Os prêmios totalizam R$ 300 mil. A lista dos ganhadores está disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br.

Mais da metade dos consumidores que acertaram as dezenas no primeiro e segundo sorteios do Programa Nota MS Premiada ainda não efetuaram o cadastramento no site. Dos 295 acertadores do sorteio ocorrido em fevereiro (referente ao mês de janeiro), 79 pessoas se cadastraram. Dos 305 acertadores do sorteio realizado em março (referente ao mês de fevereiro) constam 106 que tiveram o cadastro efetuado.

No total 185 ganhadores realizaram o cadastramento, conforme o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de MS, Amarildo Cruz. “O ganhador só terá o dinheiro depositado em conta após informar os dados bancários durante o cadastramento pelo site www.notamspremiada.ms.gov.br em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que é de 90 dias”, ressalta Amarildo Cruz.

De acordo com o Decreto 15.341/19, o consumidor que teve suas dezenas sorteadas e que se cadastrar até 15 dias após o sorteio, receberá o pagamento no dia 20 do mesmo mês. Se o cadastramento for efetuado do 16º dia até o último dia do mês, o prêmio será depositado na data do dia 20 do próximo mês. Para saber se você é um dos ganhadores acesse o site notamspremiada.ms.gov.br e digite o CPF.

Qualquer pessoa física que tenha o CPF ativo pode participar do Programa Nota MS Premiada, independentemente da idade. Basta o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF nas notas fiscais no momento das suas compras no comércio de MS (bens e serviços). Para mais informações, dúvidas ou reclamações, o consumidor dever acionar a central de atendimento pelo telefone 3389-7801 ou encaminhar mensagens pelo Whats App com o mesmo número.

*Informações Portal do MS