LEI ALDIR BLANC Mais de 5 mil profissionais ainda podem se inscrever no auxílio emergencial da cultura Selecionados vão receber R$ 1.800 em parcela única, segundo a Fundação de Cultura

28 OUT 2020 - 10h:36 Por Ingrid Rocha/CBN

O auxílio emergencial da cultura está com cadastro aberto até a próxima sexta-feira (30). Para participar é necessário mostrar que vive da cultura e que está desempregado. Além disso, a pessoa não pode receber nenhum benefício do governo, exceto Bolsa Família. Os selecionados vão receber R$ 1.800 em parcela única. Ao todo, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul pretende atender 5.500 profissionais e até o último levantamento, em torno de 300 tinham feito o cadastro, segundo o diretor geral da FCMS, Gustavo Castelo. O auxílio faz parte das ações da Lei Aldir Blanc no estado, que está destinando mais de R$ 40 milhões para o setor em MS. A plataforma para cadastro está disponível no site da Fundação (http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/). Ouça os detalhes: