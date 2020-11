NOVEMBRO AZUL Mais de 50% dos homens não se consultaram durante pandemia Urologista afirma que tabu diminuiu, porém a procura pelo exame ainda é considerada baixa

19 NOV 2020 - 12h:46 Por Thais Cintra/ CBN

A campanha Novembro Azul continua até o fim do mês e os homens devem realizar os exames para prevenção do câncer de próstata. De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, 55% dos homens com mais de 40 anos deixaram de se consultar durante o período de pandemia.

O presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Urologia, dr. João Juveniz, participou de entrevista na Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (19), e orientou sobre a importância de estabelecer uma rotina de consultas anualmente para a prevenção do câncer. “Lógico que esse mito em relação ao toque retal ainda existe, mas já foi muito maior e como profissional de saúde, estamos aqui para desmistificar o exame, que é simples e fundamental para diagnóstico precoce”, afirmou.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), apontam que em 2020, 65 mil novos casos de câncer de próstata foram registrados em todo o Brasil. Juveniz afirma que em comparação ao exame ginecológico como o Papa Nicolau, o de toque é muito menos invasivo.

“O câncer de próstata é uma doença que não dá sintomas na sua fase inicial, então não adianta o homem procurar o médico só quando sentir algum desconforto, porque a doença pode avançar e as chances de cura reduzem drasticamente”, reforçou.