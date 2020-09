ELEIÇÕES 2020 Mais de 7 mil urnas eletrônicas serão usadas em MS Equipamentos serão distribuídos em todo Estado

29 SET 2020 - 15h:22 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul se prepara para as eleições municipais de 2020 e conta com 7.092 urnas eletrônicas, as quais serão distribuídas em todo Estado, sendo 6.096 urnas de seção e 996 urnas de contingências.

Os cuidados com o equipamento estão sendo gerenciados pela equipe da Seção de Voto Informatizado – SEVIN de modo preventivo e corretivo. A partir da eleição 2020, as urnas modelos 2006 e 2008 não serão utilizadas por razões de segurança.

As urnas ficam armazenadas no novo prédio da Justiça Eleitoral, localizado em frente ao Fórum Eleitoral, o qual possui capacidade total de armazenamento de 10 mil urnas eletrônicas em prateleiras verticais, além da manutenção preventiva e o conserto das urnas de forma centralizada, com atuação de equipe técnica constantemente supervisionada por servidores da Seção de Voto Informatizado.

Preparação das urnas

A preparação para o pleito de 2020 será realizada mediante cerimônia de geração de mídias, que precede a preparação oficial das urnas, e será feita de em Campo Grande sob a responsabilidade de um Juiz designado pelo TRE-MS, com o auxílio da Secretaria de Tecnologia de Informação.

Concluído o processo de geração de mídias, as urnas serão enviadas às zonas eleitorais do Estado e aguardarão a cerimônia de carga das urnas, com os dados oficiais para o dia da votação.