SERVIÇO Mais de 80 mil famílias em MS tem direito a Tarifa Social Nos últimos dois meses 17 mil famílias perderam o benefício

16 MAR 2020 - 15h:10 Por Ingrid Rocha/CBN

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, 17 mil famílias no Mato Grosso do Sul deixaram de integrar a Tarifa Social. Um dos motivos da perda do benefício, segundo o coordenador comercial da Energisa, Jonas Ortiz Rudis, é devido ao não recadastramento no CRAS. No estado mais 80 mil famílias tem direito ao benefício. Em entrevista o coordenador explicou quem tem direito a Tarifa Social e como funciona. Confira a entrevista: