AGRONEGÓCIO Mais de 90% da safra de soja já está plantada em MS Segundo Sistema Famasul, 3,375 milhões de hectares foram cultivados até o dia 13 de novembro

18 NOV 2020 - 15h:18 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Foram cultivadas 92,6% da safra 2020/2021 de soja em Mato Grosso do Sul até a segunda semana de novembro, totalizando 3,375 milhões de hectares, segundo informações do levantamento técnico divulgado pelo Sistema Famasul.

Com os mais de 800 mm de chuva que caiu sob o Estado neste mês, de acordo com os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS), os produtores têm aproveitado a umidade do solo para dar andamento na temporada.

Somente em novembro, a evolução do plantio foi de 45%, sendo 31,3% nos primeiros sete dias. Na comparação com o mesmo período da safra 2019/2020, a porcentagem de área semeada está 19,20% maior.

Entre as regiões, a que está com o plantio mais avançado é a Central, que semeou, até o último dia 13, 93,6% da temporada. Os municípios localizados no Sul do Estado estão com 93% de área plantada na média e o Norte, com 89,5%.

A expectativa é de que a área plantada aumente 7,55% nesta safra na comparação com a temporada anterior, passando de 3,389 milhões para 2,645 milhões de hectares. Também espera-se um crescimento de 2,35% no volume de produção de grãos, de 11,325 milhões de para 11,591 milhões de toneladas.

