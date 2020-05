BALANÇO Mais de dois terços dos consumidores do Estado precisarão do Auxílio Emergencial 17% acreditam que manterão o mesmo nível de consumo, 77% estão revendo o nível de gastos

13 MAI 2020 - 09h:26 Por Marcus Moura/CBN

Mais de dois terços dos consumidores do Estado precisarão do Auxílio Emergencial. Os consumidores da região oeste são os que menos necessitarão do auxílio. Cerca de 17% acreditam que manterão o mesmo nível de consumo e 77% estão revendo o nível de gastos. Confira: