SAúDE Mais de mil casos de dengue foram confirmados em uma semana Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul possui 12.131 casos da doença

18 MAR 2020 - 17h:31 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Mais 1.384 casos de dengue foram confirmados em Mato Grosso do Sul, no intervalo de uma semana. Segundo informações do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o número subiu de 10.747 para 12.131 entre os dias 7 e 14 de março.

Saiba mais: