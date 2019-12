ESCOLA PúBLICA DE TRÂNSITO Mais de mil condutores foram atendidos neste ano em MS Do total, 54,2% foram alunos do curso de Reciclagem para Condutores Infratores

18 DEZ 2019 - 15h:33 Por Isabelly Melo

A Escola Pública de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) finaliza nesta quinta-feira (18) as atividades desenvolvidas no ano com um total de 1.514 condutores atendidos. Destes 54,2% foram alunos do curso de Reciclagem para Condutores Infratores, aplicado à motoristas que tiveram sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.

O destaque para 2019, segundo o chefe da Escola Pública de Trânsito, Marcos Alexandre Brandão Ramos, foi a disponibilização das aulas presenciais para este público em Dourados, onde 100 pessoas tiveram a oportunidade de passar pelo curdo de reciclagem para garantir a retomada do direito de dirigir, conforme exigido pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

“Nossa meta para próximo ano é levar essa oportunidade para outros municípios do Estado como forma de facilitar a vida do motorista que precisa regularizar sua situação junto ao Departamento”, explicou Marcos.

De acordo com o relatório apresentado pelo setor, 593 motoristas realizaram o curso de reciclagem em Campo Grande. Além disso, 61 condutores foram atendidos pela etapa Novo Olhar, voltado para condutores que apresentam dificuldade em retomar sua habilitação seja por conta da falta de escolaridade ou outra que o tenha impedido de ser aprovado nos testes.

A Escola Pública de Trânsito também é responsável pela formação de Instrutores de Trânsito, e este ano realizou a capacitação para motoristas de coletivos e passageiros, para veículos de emergência e Movimentação de Carga Perigosa. Ao todo foram ministrados cursos para 38 motoristas e a capacitação de 104 instrutores especializados nessas áreas, que a partir de agora passam a atuar como multiplicadores no interior do Estado.

Também foram ministrados ursos para a renovação de CNH, é exigido quando o condutor passa mais de cinco anos sem renovar a habilitação, para 95 pessoas.

As atividades serão retomadas no dia 27 de janeiro do próximo ano com mais um curso de reciclagem para condutores infratores.

*Informações Detran-MS