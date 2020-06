MATO GROSSO DO SUL Mais de mil pessoas receberam de forma irregular auxílio emergencial Servidores podem responder a processo administrativo e judicial, por falsidade ideológica

16 JUN 2020 - 09h:24 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, 1.126 servidores ativos e inativos receberam de forma irregular o auxílio emergencial. Isso é o que aponta o levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) com a Controladoria-Geral do Estado (CGE). Desse total, 259 pessoas podem responder processo administrativo e judicial, por falsidade ideológica, devido ao cadastro no Ministério da Cidadania, declarando não ter vínculo empregatício, aposentadoria ou pensão. Ouça os detalhes: