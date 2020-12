CBN SAÚDE Mais importante é adaptar uso do calçado a atividade diária, destaca médico sobre cuidados com pés Ortopedista também falou sobre calos, pé chato e entorse no tornozelo

10 DEZ 2020 - 12h:08 Por Ingrid Rocha/CBN

Mais importante é adaptar uso do calçado a atividade diária, destaca médico sobre cuidados com pés - Ilustração: Rodrigo Damati/Saúde é Vital Em entrevista à CBN Campo Grande nesta quinta-feira (10), o ortopedista Bruno Petinari, especialista em pé e tornozelo do Hospital Adventista do Pênfigo, falou sobre a importância de estar atento a saúde dos pés. O médico destacou que a orientação é adaptar o uso do sapato a rotina diária da pessoa. “Mais importante é que a gente consiga adaptar o uso do calçado adequado com a nossa real atividade do dia a dia”, explicou o médico. O especialista também falou sobre joanete, calos, pé chato e ainda sobre os cuidados com pés e panturrilhas para quem for realizar viagens longas. Confira a entrevista:

