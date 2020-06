ORGULHO LGBTQ+ Mais que “pink money”, população espera oportunidades no mercado Poder aquisitivo do público LGBTQ+ é um atrativo para setores como comércio e turismo

26 JUN 2020 - 16h:31 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A cada ano, durante o mês de junho, mais empresas aderem a ações voltadas para a diversidade. O motivo disso é que no dia 28 é celebrado o Orgulho LGBTQ+. Mas o crescimento da visibilidade no consumo pode estar ligado não só à reponsabilidade social, como também ao poder aquisitivo do público, o chamado “pink money”.

