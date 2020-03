BRASÍLIA Mandetta admite clima tenso com presidente Bolsonaro Planalto muda formato da coletiva diária do ministério da Saúde sobre o coronavírus

31 MAR 2020 - 07h:35 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Luiz Henrique Mandetta não negou a existência de tensão com o presidente Bolsonaro e com membros de outras pastas devido às orientações de isolamento social para minimizar a crise na saúde gerada pelo coronavírus. E foi taxativo ao dizer que enquanto estiver nomeado, vai “trabalhar com a ciência e a técnica”. Ouça os detalhes: