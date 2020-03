SAúDE Mandetta apresenta ações para combater o Covid-19 Segundo ministro, 90% das pessoas contaminadas deverão ser atendidas nas unidades básicas

11 MAR 2020 - 14h:10 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

Na Câmara, Luiz Henrique Mandetta disse que o plano do governo é gastar quase R$ 1 bilhão para estender para até às 22h o atendimento diário em 6,7 mil postos de saúde. O plano é que 90% das pessoas contaminadas pelo novo coronavírus sejam atendidas nas unidades básicas.

“Esse talvez seja um dos pontos mais fortes do nosso sistema. Temos uma capilaridade, estamos presentes desde a cidade pequenininha até os maiores centros. Se 80% ou mais dos casos evoluírem muito bem, obrigado, com ou sem remédio, com médico ou sem, a porta de entrada será pela atenção primária”, disse o ministro.