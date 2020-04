REI POSTO Mandetta demitido reafirma alertas na posse do novo ministro da Saúde Médico carioca Nelson Teich foi escolhido por Bolsonaro para assumir o comando do combate à pandemia

18 ABR 2020 - 08h:10 Por Guilherme Filho

Aposse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, na sexta (17) contou com a presença do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e, entre outros detalhes, trouxe uma homenagem do presidente Jair Bolsonaro a Mato Grosso do Sul, à ministra Tereza Cristina, da Agricultura, lembrada como conterrânea de Mandetta e aí demitido.

Foi o primeiro a falar e reconhecendo o conflito com o presidente quanto a pontos de vista distintos, manteve os alertas para o risco de um crescimento da pandemia, foi cordial com seu sucessor e evitou elevar a temperatura política. O novo ministro, por sua vez, preferiu uma abordagem mais genérica, sem pontuar ainda que medidas poderá tomar, ressaltando apenas a sua sintonia com o presidente Bolsonaro, estabelecendo assim o diferencial em relação ao antecessor.

Na prática os dois deixaram que, sobre a sucessão e sobre o futuro falasse o presidente que, a seguir, agradeceu Mandertta, lembrou-se dos tempos em que serviu em Nioaque, dizendo que tem saudade do churrasco com mandioca e da guavira colhida nos finais de ano “o Mandetta não terá saudade porque ele vive lá”, lembrou, fez ainda uma referência elogiosa à outra ministra sul-mato-grossense, Tereza Cristina, da Agricultura, antes de explicar a substituição a partir de uma analogia com um time de futebol, que muda jogador porque precisa mudar a forma de jogar.

Bolsonaro reconheceu que Mandetta tem foco na saúde, mas precisa de um ministro com foco mais amplo, a exemplo dele, que precisa pensar no todo e não apenas num setor. Voltou a defender a abertura das atividades econômicas como forma de evitar danos à economia e salvar empregos, dizendo que não é uma decisão fácil. Reconheceu que, se o número de mortes aumentar, a responsabilidade será dele, não sem antes criticar os governadores e as medidas drásticas de isolamento social.