BRASÍLIA Mandetta fala ao Congresso sobre o combate ao coronavírus Ministro solicita ao Parlamento liberação de R$ 5 bilhões para Saúde

12 MAR 2020 - 07h:45 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou nesta quarta-feira (11) de audiência pública, na Câmara dos Deputados. O ministro reivindicou aos parlamentares mais recursos para combater o coronavírus. Mandetta disse ainda que a situação do país não muda com a pandemia do vírus. Ouça os detalhes: