ELEIÇÕES 2020 Mandetta influenciou política de saúde de Marquinhos, afirma Esacheu Pré-candidato do Progressistas afirma que ex-ministro deu pitacos negativos na saúde de Campo Grande

28 JUL 2020 - 12h:12 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

O pré-candidato à prefeitura de Campo Grande, Esacheu Nascimento (Progressistas) foi o entrevistado desta terça-feira (28) da rádio CBN Campo Grande. Esacheu foi administrador da Santa Casa da capital e não poupou críticas à política de saúde do atual prefeito Marquinhos Trad (PSD).

O pré-candidato afirmou que o prefeito está cometendo uma série de erros no controle e no combate da pandemia. Disse também que o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta influenciou negativamente a política de saúde da capital, terceirizando serviços e perdendo a autonomia da gestão da saúde. Confira a entrevista: