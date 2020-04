BRASÍLIA Mandetta permanece no cargo apesar da crise com Bolsonaro Maioria da bancada de MS apoia o ministro e as ações da Saúde no combate ao coronavírus

7 ABR 2020 - 07h:39 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Mandetta permanece no cargo apesar da crise com Bolsonaro - Foto: Agência Brasil Após mais uma crise com o presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta disse, depois de se reunir com o presidente e outros ministros nesta segunda-feira (06), que ficará no cargo. Ouça os detalhes:

