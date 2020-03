BRASÍLIA Manifestantes vão ás ruas para apoiar Bolsonaro Presidente ignora protocolo e reúne-se com apoiadores durantes as manifestações

16 MAR 2020 - 07h:48 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

Apesar das recomendações do ministério da Saúde para a população evitar aglomerações/ manifestantes pró-governo reuniram-se neste domingo (15) em várias cidades para atos em defesa de Bolsonaro e do seu governo. O presidente saiu do isolamento e confraternizou com manifestantes.