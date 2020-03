ENTREVISTA Manter alta performance é o desafio, diz empresário Diretor do CEEM/FGV, Rodolfo Maggi, diz que empresas e profissionais precisam estar conectados as transformações

10 MAR 2020 - 13h:48 Por Ginez Cesar/CBN

Temas como ética, compliance trabalhista, alta performance e liderança são frequentes nas grandes corporações, porém essa ainda não é a realidade da maior parte das empresas brasileiras. Para o empresário Rodolfo Maggi, diretor do CEEM (Centro de Ensino Empresarial), empresa conveniada da FGV (Fundação Getúlio Vargas), as demandas e necessidade no mundo empresarial surgem num ritmo mais rápido e urgente por causa das transformações no mercado. Segundo ele, empresas e profissionais precisa estar conectados para manter mercado e continuar existindo. Confira a entrevista: