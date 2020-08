RCN E CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Manutenção da recuperação econômica depende das reformas, afirma Maílson ao presidente da OCB Celso Regis, da OCB, ressaltou a importância do cooperativismo na retomada das atividades econômicas

25 AGO 2020 - 19h:29 Por Marcus Moura e Giovanna Dauzacker

A manutenção da recuperação econômica do Brasil depende do avanço das reformas no Congresso Nacional, segundo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Questionado pelo presidente da OCB/MS, Celso Regis, sobre a retomada da economia, Maílson ressaltou a importância das cooperativas neste processo.

“Eu tenho feito palestras no país inteiro, inclusive para grupos cooperativistas no sul do país. É impressionante como o novo cooperativismo no Brasil é profissionalmente muito competente, gerenciam gigantes industriais, são grandes exportadores, competem em pé de igualdade com seus concorrentes na área não-cooperativista. E tem uma coisa nova no cooperativismo, que são as cooperativas de créditos, extremamente importantes para assegurar capital a novos investimentos”, disse o ex-ministro.

Ainda de acordo Maílson, o avanço nas reformas é a única alternativa que resta ao Governo. “Melhorar o sistema de tributação e dar mais condições ao empresariado é um ponto extremamente importante para garantir essa pauta de avanço e da recuperação da crise”, avaliou.

Os principais destaques da segunda palestra do projeto RCN e CBN em Ação Live 2020 desta terça-feira (25) podem ser conferidos no Youtube e em todas as redes sociais do Grupo RCN de Comunicação.