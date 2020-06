AGRONEGÓCIO MAPA define medidas de contenção da covid-19 em frigoríficos Portaria conjunta foi definida pelos Ministérios da Agricultura, da Saúde e da Economia

23 JUN 2020 - 13h:52 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Com índice de contaminação que supera os 60% em unidades frigoríficas do Estado, os Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Economia e da Saúde definiram as medidas destinadas à prevenção da covid-19.

