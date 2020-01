GIRO MS Máquinas de pulverização são furtadas em fazenda de Rio Brilhante Um dos equipamentos foi encontrado atolado após cair de barranco

6 JAN 2020 - 06h:46 Por Redação

Em Rio brilhante, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, duas máquinas Uniport, de pulverização agrícola, foram furtadas em uma fazenda na madrugada do último domingo (5).

Segundo informações do site Rio em Tempo Real, uma das máquinas foi abandonada após cair do barranco e ficar atolada. O outro equipamento ainda não foi localizado.

De acordo com o proprietário, para levar a máquina de modelo “Uniport Jato 3000 L, 2006”, os homens teriam usado um caminhão prancha. A máquina encontrada no barranco foi levada rodando.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 da polícia militar ou no 3452 7464, da polícia civil.