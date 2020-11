POLÍTICA Mara Caseiro tomará posse na Alems na próxima quarta-feira Ela é a primeira suplente da vaga do PSDB e assume a cadeira de Onevan de Matos

16 NOV 2020 - 19h:31 Por Gabi Couto/CBN

A presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, tomará posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, às 10h.

Ela assume o lugar do deputado estadual Onevan de Matos, que faleceu na última sexta-feira (13) vítima de complicações da covid-19.

Mara era a primeira-suplente da coligação tucana, na eleição de 2018 e agora passa a ser a única mulher entre os 24 parlamentares que ocupam uma cadeira no Legislativo estadual.