Maracaju solicita afastamento do Estadual 2020 Após Corumbaense, Maracaju pede afastamento e Águia Negra segue direto para as semi-finais

24 NOV 2020 - 07h:32 Por Isabelly Melo

A diretoria do Maracaju Atlético Clube, através de seu presidente Aparecido Jose Damasceno, protocolou na segunda-feira (23), às 17h25, o pedido de afastamento da equipe no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A – Edição 2020.

Com o pedido feito por parte do Maracaju A.C, a Direção Técnica do campeonato cancela os jogos programados em tabela entre as equipes do Maracaju A.C x E.C Águia Negra válidos pela fase de quartas de final do evento acima citado, ficando assim a equipe do município de Rio Brilhante classificada para a fase semifinal da competição e o documento de solicitação do Maracaju A.C encaminhado ao TJD/FFMS (Tribunal de Justiça Desportiva).

Confira o documento protocolado pela equipe do Maracaju.

