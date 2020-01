ESPORTE MS Maracaju vence e quebra tabu diante do Corumbaense Foi a primeira vitória do Azulão em cinco jogos contra o Carijó

27 JAN 2020 - 06h:56 Por Isabelly Melo

No último domingo (26), Maracaju e Corumbaense se enfrentaram pela 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, diante de pouco mais de 1700 torcedores, o Maracaju venceu o Corumbaense por 1 a 0 na estreia das equipes no Estadual 2020.

O zagueiro Alexandre marcou o gol do jogo na etapa inicial após rebote de escanteio. O time da casa teve chance de empatar o duelo, em pênalti desperdiçado por Jéferson Tanque, após defesa do goleiro Cícero.

Esta foi a primeira vitória do Azulão da Marechal contra o Carijó da Avenida em cinco jogos. Com o resultado, o MAC ocupa a vice-liderança do Estadual com três pontos perdendo, no saldo de gols para o Águia Negra.

A 1ª rodada continua neste fim de semana entre Aquidauanense x Serc no Noroeste, e Costa Rica x Cena no Laertão.