Maratona de Londes – o confronto épico Eliude Kipchogue e Kenenisa Bekele irão disputar quem é o mais rápido nos 42km

3 FEV 2020 - 13h:20 Por Redação/CBN

No dia 26 de abril, acontecerá a 40ª edição da Maratona de Londres, considerada uma das maiores maratonas do mundo. E será palco do confronto dos recordistas desta modalidade.

