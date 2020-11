ELEIÇÕES 2020 Marcelo Iunes é reeleito em Corumbá com 42% dos votos Candidato do PSDB teve 21.208 votos. Iunes assumiu atual mandato após a morte do prefeito Ruiter Oliveira

15 NOV 2020 - 21h:56 Por Marcus Moura/CBN

O tucano Marcelo Iunes foi reeleito para o cargo de prefeito em Corumbá com 42,65% dos votos válidos. Ele era vice-prefeito de Ruiter Cunha, mas após a morte do político assumiu o comando do executivo corumbaense. No total, Iunes teve 21.208 votos.

Em segundo lugar, ficou o ex-prefeito da cidade Paulo Duarte (MDB) com 26,9% dos votos. Dr. Gabriel (PSD) teve 18,75% dos votos. Elano (PSL) somou 8,15%; Joseane Garcia (PRTB) ficou com 2,16%, e por último Anísio Guato (PSOL) 1,3%. Os dois últimos colocados tiveram a candidatura anulada pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).