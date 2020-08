CBN ELEIÇÕES Marcio Fernandes diz que houve falta de gestão em Campo Grande Deputado diz que houve "contra senso" nas medidas restritivas que deveriam ser adotadas agora, no pico da pandemia

11 AGO 2020 - 13h:07 Por Thais Cintra / CBN

A CBN Campo Grande abre espaço para os pré-candidatos à prefeitura da Capital, que vão concorrer às eleições 2020. O entrevistado desta terça-feira (11), foi o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), que analisou a administração atual de Marquinhos Trad e concluiu que houve “falta de gestão” durante o mandato.

Sobre a pré-candidatura, Marcio ainda destacou que tem conversado com políticos de outros partidos para uma possível filiação, e que uma das metas do plano de governo é focar na solução de problemas do sistema de saúde, como a falta de incentivo para profissionais da área. Confira: