ELEIÇÕES 2020 Márcio Fernandes quer ônibus híbrido para baixar passagem Pré-candidato do MDB diz que é possível reduzir valor do passe com frota mais econômica

10 MAR 2020 - 14h:47 Por Ginez Cesar/CBN

Márcio Fernandes quer ônibus híbrido para baixar passagem - Foto: Isabelly Melo/CBN Nesta terça-feira o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, Márcio Fernandes, participou da entrevista na CBN e colocou como uma das prioridades o transporte público, caso seja eleito. "Precisamos investir e alternativas mais sustentáveis. Defendo ônibus híbridos ou elétricos, que poluem menos e não mais econômicos. Dessa forma será possível baixar o valor da passagem", disse ao garantir que a proposta estará contemplada no plano de governo do MDB. Confira a entrevista:

Deixe seu Comentário